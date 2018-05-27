الجماهير تهاجم نجم WWE بسبب محمد صلاح

أعرب أليكساندر روسيف، نجم اتحاد المصارعة العالمي WWE، عن سعادته الغامرة، بعد تتويج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالفوز في النهائي على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1.





وكتب المصارع البلغاري المعروف بتشجيعه لريال مدريد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلت لكم"، في إشارة إلى توقعه من قبل بأن الفريق الملكي سيتوج بلقب التشامبيونزليج.





على الجانب الآخر هاجم عدد من الجماهير روسيف، حيث اتهموا ريال مدريد باتباع طرق غير شرعية لتحقيق الفوز، منها تعمد إصابة الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول.





وكتب أحد المتابعين موجها كلامه لروسيف: "نعم ريال مدريد فاز لأن سيرجيو راموس كان يلعب مصارعة وليس كرة قدم"، فيما قال آخر: "روسيف، هل قمت بإعطاء راموس بعض دروس المصارعة قبل المباراة".





وكان محمد صلاح غادر نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 30 دقيقة، إثر تدخل قوي مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.



