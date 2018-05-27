ريتشاردو يحرز مركز الانطلاق الأول لسباق موناكو

فاز الأسترالي دانييل ريتشاردو، سائق ريد بول السبت، بمركز الانطلاق الأول لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.





وسجل ريتشاردو الذي سيطر على التجارب الثلاث للسباق، أسرع لفة بدقيقة واحدة و10.810 ثوان، وحلَّ الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري بالمركز الثاني، يليه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، في المركز الثالث.





ويدرك ريتشاردو، الفائز بلقب سباق جائزة الصين الكبرى في وقت سابق من الموسم، مدى أهمية أن يبدأ سباق موناكو من مركز الانطلاق الأول.





وقال ريتشاردو: "لقد سيطرنا على جميع التجارب. يتبقى السباق ثم نحتفل".





وتعرض ماكس فيرستابن زميل ريتشاردو في ريد بول لحادث تصادم قوي في التجربة الحرة الأخيرة ولم يشارك في التجربة الرسمية.





وجاء الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الرابع يليه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الخامس.





وحل استيبان اوكون سائق فورس انديا في المركز السادس ثم فرناندو الونسو سائق مكلارين في المركز السابع ثم كارلوس ساينز سائق رينو في المركز الثامن يليه سيرخيو بيريز سائق فورس انديا في المركز التاسع وبيير جاسلي سائق تورو روسو في المركز العاشر.