يوسف الشريف: راموس يمثل الجانب القبيح من كرة القدم وزيدان قزم

انتقد الفنان يوسف الشريف، تدخل سيرخيو راموس العنيف مع محمد صلاح خلال مباراة نهائي الشامبيونزليج والتي أدت لمغادرة الفرعون المصري اللقاء مصابًا في الدقيقة 30.





غرّد الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "راموس بيمثل الجانب القبيح في كره القدم...وزيدان اثبت انه قزم بتعليمات واضحه للدخول بعنف على محمد صلاح لترويعه".





تابع: "طبعا بالشكل ده وبعد ما ليفربول بهدل مدريد فاول نص ساعه ريال مدريد هيكسب في الشوط التاني...بس بجد تخسر بشرف احسن ماتكسب بالشكل ده".