وزير الثقافة الأسبق البشير بن سلامة: الباهي الأدغم حضر جنازة علي شورّب
السبت 26/مايو/2018 - 09:42 م
محمد وليد الجموسي
قال وزير الثقافة الأسبق البشير بن سلامة، إنّ “الباهي الأدغم كاتب الدولة لدى رئاسة الجمهورية في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة حضر جنازة علي شورّب”.
وتابع بن سلامة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “استغربت حضور الأدغم جنازة شورّب آنذاك.. نعرفوه زوفري يدافع على حومتو والأدغم كان محسوب رئيس الحكومة وهو كل شي بعد بورقيبة”، معللا ذلك باحتمالين وهما “مشاركة شورّب في أعمال وطنية أو أن الشخصين من نفس الرّبَطْ”.
يذكر أن الزعيم الحبيب بورقيبة كان قد ذكر علي شورّب في أحد خطاباته بقوله “المستعمرون مرامْديّة مثل علي شورّب” وتساءل في خطاب آخر من هو علي شورّب هذا حتى يفعل ما يفعل؟ أما الراوي الشعبي الشهير عبد العزيز العروي فقد كان ينتقد شورّب في مسامراته وينصح المستمعين بتجنّب أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة وتنمية المسؤولية الاجتماعية عند الأفراد..”.
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