وزير الثقافة الأسبق البشير بن سلامة: الباهي الأدغم حضر جنازة علي شورّب

قال وزير الثقافة الأسبق البشير بن سلامة، إنّ “الباهي الأدغم كاتب الدولة لدى رئاسة الجمهورية في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة حضر جنازة علي شورّب”.





وتابع بن سلامة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “استغربت حضور الأدغم جنازة شورّب آنذاك.. نعرفوه زوفري يدافع على حومتو والأدغم كان محسوب رئيس الحكومة وهو كل شي بعد بورقيبة”، معللا ذلك باحتمالين وهما “مشاركة شورّب في أعمال وطنية أو أن الشخصين من نفس الرّبَطْ”.



