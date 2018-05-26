شاهد إصابة محمد صلاح وخروجه من نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعرض الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة قوية خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام ريال مدريد.





وجاءت إصابة صلاح على مستوي الكتف، بعد تدخل قوي من راموس مدافع فريق ريال مدريد، ليتدخل الفريق الطبي لفريق ليفربول لإسعافه على أرض الملعب.





عاد صلاح لأرض الملعب ولكنه سقط مجدداً، وطلب التغيير وسط بكاء عارم من اللاعب ومن جماهير ليفربول التي كانت تعول على اللاعب اليوم.





وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونيخ بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-3، فيما تأهل ليفربول على حساب روما بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-6.





يذكر أن نهائى دورى أبطال أوروبا يقام فى العاصمة الأوكرانية اليوم بين ريال مدريد الإسبانى وليفربول الإنجليزى على الملعب الأولمبيى بكييف.