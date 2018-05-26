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راغدة شلهوب: "بقيت مذيعة بالصدفة" (فيديو)

السبت 26/مايو/2018 - 09:19 م
راغدة شلهوب: بقيت مذيعة بالصدفة (فيديو)
راغدة شلهوب
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كساب أحمد
 
وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا إلى الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "راغدة شلهوب بقت مذيعة بالصدفة، صح ولا خطأ؟".

في حين ردت "شلهوب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، قائلة: "صح بقيت مذيعة بالصدفة".

وأشارت إلى أنها كان عمرها 17 عامًا عندما أصبحت مذيعة، موضحة أن إحدى صديقاتها لديها محطة تليفزيونية طلبت منها أن تجرب أن تصبح مذيعة، وأنها تعمل في هذه المهنة منذ 24 عامًا، وعقبت "وهبة"، قائلة: "أنا بقالي 21 سنة مذيعة".

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