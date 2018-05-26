خمول الجسد في رمضان.. هكذا تتخلصين منه بعد الإفطار!

في شهر رمضان المبارك، يغتنم الناس فرصة تناول الطعام بكثرة على وجبة الإفطار، لتعويض ساعات الصيام الفائتة، ولكن هذا الأمر يحذر منه خبراء التغذية والأطباء لسلبياته على الجسم. من هذا المنطلق سنتناول موضوع خمول الجسد في رمضان: كيف تتخلصين منه بعد الإفطار؟





طرق التخلص من خمول الجسم بعد الإفطار

1- تجنبي تناول الكافيين بعد الإفطار مباشرة، لذا ابتعدي عن الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، واستبدليها بالمشروبات الطبيعية والمياه، التي ستساعد على زيادة ترطيب جسمك.





2-تناولي وجبات صغيرة بدلاً من وجبة كبيرة دفعة واحدة، حيث أنه عند تناولك وجبة دسمك كبيرة يتضطرب الجهاز الهضمي، وبالتالي يصعب على الجسم هضم الطعام، بينما إذا تناولت وجبات صغيرة سيعمل الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر.





3- قللي من كمية السكريات التي تتناوليها على الفطور، فالأطعمة عالية السكر تتسبب في الخمول والشعور بالنعاس، لذا استبدليها بالفواكه.





4- قللي كمية اللحوم المتناولة، فاللحوم تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها.





5- امضغي الطعام جيداً حتى لا تصابي بالحموضة وبالتالي تتجنبي الإصابة بالخمول.





6- إبدئي بتناول الأطعمة الخفيف، بعدها تناول الأطعمة الدسمة.





7- إحرصي على أن تنامي 7-9 ساعات في اليوم.



