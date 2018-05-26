إصابة 13 سجينا و4 رجال أمن جراء حادث سير في الأردن (فيديو)





أفادت صحيفة "الغد" الأردنية، بأن 13 سجينا و4 من رجال الشرطة أصيبوا اليوم السبت، جراء حادث سير وقع على طريق الحسا جنوبي المملكة.





ونقلت الصحيفة الأردنية عن مصدر أمني قوله، إن الحادث وقع بين مركبة نقل سجناء وشاحنة، مضيفا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الكرك الحكومي.





ووفقا لمصادر إعلامية أردنية، فإن بعض حالات المصابين خطيرة.





هذا ولم تعلق وزارة الصحة الأردنية لغاية الساعة على الحادث، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا.







