سعر الدولار اليوم السبت 26 – 5 – 2018 في 3 بنوك حكومية





شهدت أسعار الدولار خلال شهر مايو الجاري أكبر موجة ارتفاع منذ بداية 2018 بحسب بيانات احصائية اطلقها البنك المركزي المصري.

وسجل الدولار زيادات خلال مايو الجاري بقيمة بلغت 24 قرشاً في مختلف البنوك العاملة في مصر مقارنة بنهاية إبريل الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات السبت، عند آخر إغلاقات أمس الجمعة، نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 للبيع في البنك المركزي.

وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة بلغ نحو 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.