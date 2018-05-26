على من تجب زكاة الفطر وكيف يجب إخراجها؟

تعد الزكاة ثالث أركان الإسلام وبدونها لا يصح إسلام المرء، وإليكم متى ينبغي إخراج زكان الفطر وعلى من تجب.





زكاة الفطر هي مقدار بسيط من الحبوب قد حددها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بمقدار صاع أي ما يمثل تقريبا 2.5 كيلو جرام من الحبوب شائعة الاستخدام في كل بلدة، وتجب زكاة الفطر على الأشخاص وليست على الأموال، أي إذا كان عدد أفراد الأسرة هم أربعة أفراد وجب على الأب أو عائل الأسرة أن يخرج زكاة الفطر بما يوازي 10 كيلو جرامات من الحبوب مثل الأرز أو القمح أو الشعير.





تجب زكاة الفطر على كل شخص يمتلك قوت يومه هو وأسرته ولديه ما يزيد، كما تجب على كافة أفراد الأسرة بما فيها الأطفال الصعالحتى ولو لم يصوموا، فهي زكاة لتطهير الأرواح وكافة الأفراد في المنزل، وقد أفتى بعض العلماء في أنه من المستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه والبالغ 40 يوماً حيث تكون قد دبت فيه الروح.





يتم إخراج زكاة الفطر طوال شهر رمضان المبارك وحتى قبل موعد صلاة عيد الفطر، أما بعد موعد صلاة عيد الفطر فتسمى صدقة وليست زكاة.