بلاتيني يوجه رسالة نارية لـ"الفيفا" بعد رفع الإيقاف عنه





هدد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى لكرة القدم الفرنسى ميشيل بلاتينى باتخاذ الإجراءات المطلوبة لكسر إيقافه من الفيفا غداة الكشف عن تبرئته من قبل القضاء السويسرى.





وقال ميشيل بلاتينى، فى تصريح اليوم السبت، "آمل أن يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع الإيقاف عنى".





وكان القضاء السويسرى قد برأ الفرنسى ميشال بلاتيني، الرئيس الموقوف من الاتحاد الدولى (فيفا) لنيله مبلغ 1,8 مليون يورو من دون عقد مكتوب، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند"، مستندة إلى رسالة بتاريخ 24 مايو وقعها سيدريك ريموند، المدعى العام السويسرى، مرسلة إلى فنسان سولارى محامى بلاتيني.





وأوقف بلاتينى فى أكتوبر 2015 من قبل القضاء الداخلى للفيفا عن مزاولة أى نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة ثمانى سنوات، فى قضية تلقيه دفعة مالية بقيمة 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولى جوزيف بلاتر فى العام 2011، بناء على عمل استشارى قام به قبل ذلك بتسعة أعوام دون عقد مكتوب، وتم تقليل عقوبة بلاتينى إلى ستة أعوام من قبل لجنة الاستئناف من الاتحاد الدولى، وبعدها إلى أربعة أعوام من قبل محكمة التحكيم الرياضى، وتمتد عقوبة إيقاف بلاتينى الحالية حتى أكتوبر 2019، علما بأن بلاتر أوقف أيضا فى القضية نفسها.



