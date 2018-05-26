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رئيس الوزراء يتابع خطة عمل "التجارة والصناعة" مع طارق قابيل

السبت 26/مايو/2018 - 01:54 م
رئيس الوزراء يتابع خطة عمل التجارة والصناعة مع طارق قابيل
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 التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم السبت، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لمتابعة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.
 
 
كما يتابع رئيس الوزراء مع وزير الصناعة تقريرا حول نتائج زيارته الأخيرة لروسيا وتوقيع روسيا ومصر اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر‪.‬
 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة
المزيد عن: وزارة الصناعة الصناعة التجارة اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
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