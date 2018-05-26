نجوم المونديال (19)| القيصر "فرانز بيكنباور" أحد أعظم أساطير الكرة الألمانية





"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





بطل حكايتنا المونديالية اليوم أسطورة بمعني الكلمة حقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات والبطولات سواء علي مستوي الأندية أو المنتخبات واستحق أن يكون ملكًا متوجًا علي عرش الكرة العالمية ألا وهو نجم الكرة الألمانية "فرانز بيكنباور" أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم وواحد من ألمع وأبرز الشخصيات الألمانية، اشتهر بأنه "الليبرو" وصمام الأمان الأخير قبل حارس المرمي، حصل علي لقب كأس العالم مع منتخب بلاده لاعبًا ومدربًا بالإضافة للكثير من الجوائز والألقاب التي حصدها خلال مشواره بالملاعب أطلقت عليه الجماهير لقب "القيصر".





وُلد فرانز بيكنباور في الحادي عشر من سبتمبر لعام 1945 (72 عامًا) في مدينة "ميونيخ" الألمانية، ظهرت موهبته الكروية منذ نعومة أظافره وسلك كل الطرق من أجل تحقيق حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم، وإنضم لصفوف فريق ميونيخ 1860 في عام 1951 واستمر ضمن صفوف فريق الناشئين بالنادي الألماني لمدة 8 سنوات، قبل أن لصفوف فريق الناشئين بنادي بايرن ميونيخ الألماني وكان عمره لم يتجاوز الثالثة عشر، وتدرج ضمن الفئات العمرية المختلفة بالنادي حتي تم تصعيده للفريق الأول عام 1964.





لعب فرانز بيكنباور ضمن صفوف الفريق الأول بنادي بايرن ميونيخ في الفترة من 1966 وحتي 1977 وشارك في 567 مباراة تقريبًا، وسجل حوالي 72 هدفًا، وحصد العديد من الألقاب والبطولات خلال مسيرته الكروية مع البايرن أبرزها (الدوري الألماني "4 مرات" – كأس ألمانيا "4 مرات" – دوري أبطال أوروبا "3 مرات" – كأس الكؤوس الأوروبية "مرة" – السوبر الأوروبي "مرتين" – كأس العالم للأندية "مرة" ).





بعد رحلة طويلة مع بايرن ميونيخ قرر "فرانز بيكنباور" الرحيل عن قلعة البافاري وانتقل للدوري الأمريكي ولعب ضمن صفوف فريق نيويورك كوزموس في الفترة من 1977 وحتي 1980 وشارك معه في 105 مباراة وسجل 21 هدفًا، وحصد لقب الدوري الأمريكي 3 مرات أعوام (1978 – 1979 – 1980).





انتقل بيكنباور لصفوف فريق هامبورج الألماني في عام 1980 ولعب ضمن صفوفه لمدة موسمين وشارك في 28 مباراة وحقق معه لقب الدوري الألماني موسم 1981/1982، ثم عاد لصفوف فريقه السابق نيويورك كوزموس الأمريكي عام 1983 واستمر معه حتي اعتزاله كرة القدم نهائيًا.





أما عن مسيرته الدولية خاض "بيكنباور" 103 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في الفترة من 1965 وحتي 1977 وسجل 14 هدفًا، وقاد المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس العالم عام 1974 ، كما حصل علي وصافة المونديال عام 1966 والمركز الثالث في عام 1970، وتوج مع منتخب المانشافت بلقب بطولة الأمم الأوروبية عام 1972 ووصيف البطولة عام 1976، وكانت آخر مباراة دولية له أمام المنتخب الفرنسي في 23 فبراير 1977 وخسر منتخب بلاده 1-0.





عقب اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل في التدريب، وتولي القيادة الفنية للمنتخب الألماني ونجح في قيادة "المانشافت" للفوز بـ"وصافة" مونديال 1986، قبل أن يتوج باللقب العالمي مع منتخب ألمانيا في عام 1990 ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يفوز بكأس العالم لاعبًا ومدربًا بعد البرازيلي "ماريو زاجالو"، بعدها رحل لقيادة فريق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وحصل معه علي لقب الدوري الفرنسي عام 1991، ثم تولي قيادة فريق بايرن ميونيخ الألماني وحصل معه علي لقب الدوري الألماني وكأس الاتحاد الأوروبي ثم أصبح رئيسًا للنادي البافاري حتي عام 2009، ثم أصبح رئيسًا فخريًا للنادي حتي الآن، كما شغل منصب نائب رئيس الإتحاد الألماني في الفترة (1998 وحتي 2010)، كما تولي رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2006، واحدة من أنجح البطولات في السنوات الأخيرة.



