عاجل.. مقتل مدير شرطة منطقة العلم في محافظة صلاح الدين العراقية



وأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، تدمير معملًا لتفخيخ العجلات ومضافتين لتنظيم داعش على الحدود مع محافظة صلاح الدين.



وقال العزاوي: إن "العملية العسكرية التي انطلقت صباح اليوم، اسهمت بضبط وتدمير معملا لتفخيخ العجلات في حاوي العظيم، وكذلك مضافتين لداعش الإرهابي هناك، فضلا عن تمشيط مناطق واسعة".







أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، مقتل العميد محمد حماش الجبوري، مدير شرطة منطقة العلم في محافظة صلاح الدين العراقية.أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت، شروع قوات مشتركة بعمليات واسعة لتحرير مطيبيجة وضواحيها 110كم شمال بغداد.