أغاني دينية وشعبية تونسية احتفالا برمضان بدار الأوبرا المصرية

في إطار السهرات العربية والرمضانية التى تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبالتعاون مع سفارة تونس بالقاهرة يقدم الفنان "أنيس القليبي" عازف الكمان وفرقته حفلًا موسيقيًا بعنوان "أريج الخضراء" في التاسعة والنصف مساء الإثنين 28 مايو الموافق 12 رمضان بالمسرح الصغير بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة ونخبة من الأغانى والوصلات التراثية الكلاسيكية والشعبية والدينية التونسية.





وتضم الفرقة أمهر الموسيقين التونسين من خريجى المعهد العالى للموسيقى بتونس، وأساتذة الجامعة وهم جمال عبيد على القانون، سيف الدين التبينى مطرب وعازف عود، أمير التواتي على بيانو وكى بورد، محمد بن صالحة على الناي، محمد عبد القادر، لطفى صوة إيقاع كما تضم الفرقة المطربة أسماء عقوبي والمطرب عماد عزيز.





وتتميز معزوفات القليبي، بالتنوع ما بين الكلاسيكية المزوجة بالشكل الغربى وما بين الموسيقى الأندلسية المميزة التى يشتهر بها أغلب الموسيقيين التونسين والمزج بين الموسيقى التراثية والأنماط الموسيقية الغربية يتنوع باستخدامه لآلة الكمان في العزف الفردى بالمشاركة مع فرقته حيث يتنوع فى شكل تقاسيم موسيقية مع الالآت الموسيقية المختلفة منها الايقاعية والكى بورد والقانون والعود.



