من هي رضوى عاشور الذي يحتفل بها "جوجل"

رضوى عاشور كاتبة روائية مصرية الجنسية في محافظة القاهرة سنة 1946 درست اللغة الإنجليزية والتحقت بكلية الآداب في جامعة القاهرة قامت بالحصول على شهادة الماجستير في مجال الأدب من جامعة القاهرة أيضًا ثم قامت بالانتقال للعيش في أمريكا وقد حصلت على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية من جامعة ماساتشوستس، وهي زوجه مريد البرغوثي الأديب الفلسطيني الشهير وأم للشاعر المعروف تميم البرغوثي تميزت مشاريع الأديبة رضوى عاشور بالحس الإبداعي بتيمات التحرير الإنساني والوطني.





من هي رضوى عاشور تميزت أعمال رضوى عاشور بالإبداع بعض أعمالها الفنية ُترجمت إلي الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والأندونيسية، في عام 1977 أصدرت أول أعمال الفنانة رضوى وكانت تحت عنوان الطريق إلى الخيمة الأخرى كان يناقش تجربة غسان كنفاني الأدبية، وقد صدر لها كتاب "جبران وبليك" باللغة الإنجليزية عام 1978 في الدراسة النقدية هذا التي قد استعانت به لكي تنال شهادة الماجستير عام 1972.





منع زوجها الأديب مريد البرغوثي من البقاء في جمهورية مصر العربية أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1979 أصدرت أخر أعمالها النقدية قبل ان تبدأ ممارسة مجالي القصة والرواية تميزت أعمالها بالإبداعية والحصرية ومنها قصة أيام طالبة مصرية في أمريكا عام 1983 ثم قامت بعدها بإصدار 3 روايات أخرى (خديجة وسوسن وحجر دافئ وسراج) ومجموعه قصص تحمل أسم "رأيت النخل" عام 1989، في هذه الفترة توجت بإصداِرها لرواياتها التاريخية تحت اسم "ثلاثيه غرناطة" عام 1994 وقد حصلت هذه القصة على أفضل روايات تاريخية عام 1994.



أعمال رضوى عاشور رواية حجر دافئ عام 1985. رواية خديجة والسوسن عام 1987. مجموعه قصصيه تحت اسم رأيت النخل عام 1987. رواية سراج عام 1992. ثلاثية غرناطة الجزء الأول عام 1994. مريمة الجزء الثاني عام 1995. الرحيل الجزء الثالث عام 1995. رواية أطياف عام 1999. نصوص قصصية السيدة راء عام 2001. رواية تحمل اسم قطعة من أوروبا عام 2003. رواية فرج عام 2008. رواية الطنطورية عام 2010.



