شاهد.. إعصار "ميكونو" يضرب عمان بقوة ويثير رعب مستخدمي مواقع التواصل (فيديو)

ضرب إعصار مكونو أمس الجمعة، سواحل سلطنة عمان، فيما دعت الهيئة العامة للطيران المدني العماني الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية وضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الاودية.





وبحسب وكالة الأنباء العمانية، طالبت الهيئة المواطنين الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.





وقد شغلت أخبار الإعصار في بحر العرب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب في خراب ودمار ومقتل 5 أشخاص وفقدان 40 آخرين في جزيرة سقطرى أول أمس الأربعاء.





ونشر المستخدمون العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تكشف حجم الدمار الذي طال الجزيرة.





في حين تداول بعض المستخدمين مقاطع فيديو توضح آثار الإعصار في عمان، وقال أحد المستخدمين على تويتير "إن المشاهد مخيفة"، داعيا لأهل عمان بالنجاة من أخطار الإعصار.





​بينما نشر مستخدم آخر فيديو يوضح سقوط أحد مراسلي القنوات الفضائية من شدة الرياح في أثناء هبوب العاصفة.