راقصة مغربية تثير الجدل بطرح كليب "ديني" في مصر
السبت 26/مايو/2018 - 03:43 ص
نور طلعت
أثارت الراقصة المغربية منار، جدلًا واسعًا بعد طرح كليب ديني جديد في مصر، وذلك بعد أن أغلقت لها وزارة الصحة مركز تجميل في منطقة الدقي منذ أسابيع قليلة لوجود مخالفات به.
وظهرت منار في الكليب بملابس محتشمة بعد ظهورها بملابس شبه عارية في الكثير من المناسبات وعروض الأزياء التي أقيمت مؤخرًا.
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