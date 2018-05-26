"يا آل عبس" صحفي يتقمص شخصية عنترة بقصر سفاجا (صور)
أنهت فرقة قصر سفاجا عروضها لمسرحية " يا آل عبس" تأليف صلاح عبد السيد وإحراج شنوده، وذلك أول أمس بعد تقديمها لعشرة أيام بجمهور كبير ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور الذي أطلقته الإدارة العامة للمسرح برئاسة الدكتور صبحي السيد.
قال المخرج شنوده فتحي: "يدور العرض حول فكري الصحفي والذي يوقع دائما مقالاته بعنترة، ويقف فى صف المعارضه، ثم مع توالي الحداث يجن من الواقع ويتقمص شخصية عنترة ويختلط الماضي بالحاضر.
مسرحية "يا اآل عبس" تأليف صلاح عبد السيد، إخراج شنودة فتحى، لفرقة قصر ثقافة سفاجا، بطولة محمد سامح و سحر الحمزى و ماجد عادل وإيليا سمير، ألحان وليد خلف، استعراضات عصام سعيد، أشعار عماد عامر.
تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، و د. صبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح والمخرج السعيد منسي مسئول الفرق.