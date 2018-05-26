"يا آل عبس" صحفي يتقمص شخصية عنترة بقصر سفاجا (صور)

أنهت فرقة قصر سفاجا عروضها لمسرحية " يا آل عبس" تأليف صلاح عبد السيد وإحراج شنوده، وذلك أول أمس بعد تقديمها لعشرة أيام بجمهور كبير ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور الذي أطلقته الإدارة العامة للمسرح برئاسة الدكتور صبحي السيد.





قال المخرج شنوده فتحي: "يدور العرض حول فكري الصحفي والذي يوقع دائما مقالاته بعنترة، ويقف فى صف المعارضه، ثم مع توالي الحداث يجن من الواقع ويتقمص شخصية عنترة ويختلط الماضي بالحاضر.



