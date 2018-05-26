عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)





أشعل النجم عصام كاريكا مساء أمس الجمعة حفله الفني بإحدى البواخر العائمة.





وبدأ "كاريكا الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر صباحًا وبدء بأغنية "شنكوتى و"سلم علي" و"بتنادى تانى ليه".





كما غنى أغنية "سواح" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ و"نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز.

وداعب كاريكا الجمهور وطالبهم بأنهم يشجعوا مصر فى كأس العالم وينتظروا أغنيته الجديدة لمنتخب مصر.





واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.







