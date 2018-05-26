ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 03:13 ص
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 

أشعل النجم عصام كاريكا مساء أمس الجمعة  حفله الفني بإحدى البواخر العائمة.

 وبدأ "كاريكا الحفل فى تمام الساعة الثانية عشر صباحًا وبدء بأغنية "شنكوتى و"سلم علي" و"بتنادى تانى ليه".

كما غنى أغنية "سواح" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ و"نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز.
 
وداعب كاريكا الجمهور وطالبهم بأنهم يشجعوا مصر فى كأس العالم وينتظروا أغنيته الجديدة لمنتخب مصر.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.


عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
عصام كاريكا يشعل حفله الفني بإحدى البواخر العائمة (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فني فن عصام كاريكا سينما دراما حفل بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 3:40:03 AM