التأهل للبريمير ليج.. موعد مباراة أستون فيلا وفولهام "الأغلى في التاريخ" اليوم السبت 26-5-2018

يلتقي فريق أستون فيلا، المحترف بين صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي، نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب "ويمبيلي"، ضمن منافسات البلاي اوف للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة هذه المواجهة على بين سبورت 5 HD، وسيعلق على هذا اللقاء خالد الغول.

وتعد هذه المباراة كأغلى مباراة في تاريخ كرة القدم بشكل عام، حيث سيحصل الفائز على 200 مليون استرليني، ويتأهل للبريميرليج مباشرة للموسم القادم.