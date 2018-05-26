تفاصيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفريول الانجليزي، المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مع العملاق الاسباني نادي ريال مدريد، اليوم السبت 26 مايو، والذي سيوافق يوم 11 رمضان.

وتنطلق المباراة، الساعة 18.45 بتوقيت لندن وجرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة 20.45 بتوقيت القاهرة المحلي، وفي تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي 22.45 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والقناة الناقلة هي beIN SPORTS HD 1،

يذكر أن ريال مدريد فاز بآخر نسختين من البطولة الأوروبية، حيث حقق اللقب في موسم 2016 على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، بينما توج باللقب على حساب يوفنتوس الايطالي في الموسم الماضي، وفاز بنتيجة 4-1.

وهزم ريال مدريد، منافسه نادي بايرن ميونخ في نصف النهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3، بينما فاز نادي ليفربول الإنجليزي على فريق روما الإيطالي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 7-6.

ولا توجد غيابات للنادي الملكي بعد عودة رونالدو وكارفخال ليصبح الأبيض جاهزًا لخوض هذه المباراة بالقائمة الكاملة دون غيابات، بينما سيغيب عن ليفربول كلا من ريان بروستر وجويل ماتيب وجو جوميز وذلك بسبب الإصابة.