موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم السبت 26-5-2018 على ملعب "كييف الأوليمبي" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بين سبورت ( 1 - 2 - 4 - 6 -12).

وسيعلق على هذا اللقاء كل من:-

1- عصام الشوالي

2- رؤوف خليف

3- حفيظ دراجي

يذكر أن ريال مدريد فاز بآخر نسختين من البطولة الأوروبية، حيث حقق اللقب في موسم 2016 على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح، بينما توج باللقب على حساب يوفنتوس الايطالي في الموسم الماضي، وفاز بنتيجة 4-1.

وهزم ريال مدريد، منافسه نادي بايرن ميونخ في نصف النهائي، بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3، بينما فاز نادي ليفربول الإنجليزي على فريق روما الإيطالي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 7-6.

ولا توجد غيابات للنادي الملكي بعد عودة رونالدو وكارفخال ليصبح الأبيض جاهزًا لخوض هذه المباراة بالقائمة الكاملة دون غيابات، بينما سيغيب عن ليفربول كلا من ريان بروستر و جويل ماتيب وجو جوميز وذلك بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الريدز المتوقع كالتالي:-

من المتوقع بشكل كبير أن يبدأ كلوب بتشكيلته المعتادة على طريقة 4-3-3، وإليكم التشكيل المتوقع للريدز:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجل فان دايك – ديان لوفرين – ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون- أوكسلاد تشامبرلين

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينيو – محمد صلاح

وجاءت التشكيلة المتوقعة للملكي كالتالي :-

أما بالنسبة لتشكيل ريال مدريد المتوقع، يسعى زين الدين زيدان بتدعيم منطقة الدفاع نظرا لقوة هجوم فريق الريدز خصوصا في الهجمات المرتدة.

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو – راموس – رافائيل فاران – كارفخال

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش - فاسكيز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جاريث بيل