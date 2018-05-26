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التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة داخل لجنة الامتحان

السبت 26/مايو/2018 - 03:00 ص
التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة داخل لجنة الامتحان
صورة أرشيفية
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داليا الحسين
 
قال مصطفى الأبنودى، رئيس لجنة امتحانات مدرسة شركة السكر التجارية بمركز نجع حمادي، التي توفيت بها الطالبة أية، إنه للأسف الشديد عدم وجود إسعافات أولية بالمدرسة كان سببًا في وفاة الطالبة، مشيرا إلى أنه كان لابد من تأخير الامتحانات إلى بعد شهر رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية " دريم"، مساء الجمعة، أن 12 فتاة أخرى تعرضن للإغماء بسبب الحر في اليوم الذى توفت فيه آية، مشيرا إلى أن الفتيات يرتدين الحجاب وسط حر شديد.

وتابع: "قمنا بكل ما هو مطلوب منا ويجب على وزير التعليم الاهتمام بامتحانات التعليم الفني مثلما هو الحال في الثانوي العام".

واستطرد:" أنا كرئيس لجنة أنام على تختتين وعليهم حديدة في المنتصف وهذه هي الاستراحة التي ننام فيها وهذا أمر غير لائق".
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