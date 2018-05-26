عاجل.. أمطار وسيول تشهدها مصر السبت والحكومة تعلن الطوارئ وبيان هام من الأرصاد

بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن التطور المفاجئ في حالة الطقس خلال اليوم السبت، والذي من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة، انخفاضَا بمقدار 10 درجات مئوية، فضلاً عن سقوط أمطار على بعض المناطق قد تصل لحد السيول، تعرضت محافظة الوادي الجديد، الجمعة، لموجة من الأمطار.





وصاحب ذلك عواصف رعدية وبرق مع هبوب رياح خفيفة محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، في حين شهد مركز الداخلة، هطول أمطار متوسطة، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق، على جميع أنحاء المركز وبعض المناطق الحدودية القريبة من مركز الفرافرة.





ومن جانبها رفعت الأجهزة التنفيذية والأمنية درجة الاستعداد في جميع المرافق والخدمات، وأعلنت المحافظة الطوارئ بجميع المراكز تحسبا لسقوط أمطار، حيث رفعت درجة الاستعداد على جميع الإدارات والمراكز الطبية والمستشفيات تحسبًا لهطول أمطار وسقوط سيول.



