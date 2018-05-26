راغب علامة يحيي حفل سحور "أهل مصر" بحضور نجوم الفن (صور)
السبت 26/مايو/2018 - 01:41 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا منذ قليل السوبر ستار، راغب علامة حفل سحور مؤسسة "أهل مصر" الراعية لمستشفى "أهل مصر" لعلاج الحوادث والحروق بالمجان بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والمجتمع على سفح الأهرامات بالجيزة.
وفي مقدمة من حضروا من الوزراء وزيرة السياحة رانيا النشاط وخالد العناني وزير الآثار وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحضر من نجوم الفن خالد النبوي والفنانة بشرى والملحن عمرو مصطفى ومن نجوم الإعلام حضرت الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة وجاسمين طه زكي.
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