راغب علامة يحيي حفل سحور "أهل مصر" بحضور نجوم الفن (صور)

أحيا منذ قليل السوبر ستار، راغب علامة حفل سحور مؤسسة "أهل مصر" الراعية لمستشفى "أهل مصر" لعلاج الحوادث والحروق بالمجان بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والمجتمع على سفح الأهرامات بالجيزة.



