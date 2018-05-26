بعد ١٨ عاما.. تعرف على "تفاهة" في "بلية ودماغه العالية" كيف أصبح ! (صورة)
السبت 26/مايو/2018 - 01:28 ص
يارا أحمد
اشتهر بدور "تفاهة" بعد عرض فيلم "بلية ودماغه العالية" ولكنه اختفى عن الساحة الفنية بعدها، وتمكن "الفجر الفني" من التعرف على تفاهة، بعد ١٨عامًا، حيث أن اسمه الحقيقي محمد القاضي، ويعمل حاليًا بمجال التصوير في الأعمال الدرامية وأيضا الحفلات الغنائية.
وأكد في تصريح لـ"الفجر الفني" أنه يفكر في العودة مرة أخرى إلى مجال التمثيل، لافتًا إلى نجح بقوة في المجال الذي يعمل به حاليًا ولكنه سعيد بتذكر الجمهور لشخصية "تفاهة".
"بلية ودماغه العالية" فيلم مصري كوميدي إنتاج 2000 بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وسعيد صالح، ومن إخراج نادر جلال.
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