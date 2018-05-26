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مؤسس "كلنا معاك من أجل مصر": شعرت أن مصر في حالة غرق بعد 25 يناير

السبت 26/مايو/2018 - 01:20 ص
مؤسس كلنا معاك من أجل مصر: شعرت أن مصر في حالة غرق بعد 25 يناير
الدكتور محمد منظور
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد منظور، مؤسس ورئيس "كلنا معاك من أجل مصر"، إنه بدأ ممارسة السياسة بعد ثورة 2011، معقبا: "دخلت السياسة لما اتغاظت".

وأشار "منظور"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه كان يشعر أن مصر في حالة غرق بعد 25 يناير، مضيفا أن حلمه أن يرى كل شيء صنع في مصر.
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