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مسؤول حكومي: 85% من حالات ختان الإناث يجريها مقدمي الخدمة الصحية

السبت 26/مايو/2018 - 02:20 ص
مسؤول حكومي: 85% من حالات ختان الإناث يجريها مقدمي الخدمة الصحية
الدكتور مجدي حلمي
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور مجدي حلمي، منسق البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، أن ختان الإناث جريمة جنائية، وليست عملية جراحية.

وأضاف "حلمي"، خلال حواره ببرنامج ما "وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن مشكلة ختان الإناث ما زالت كبيرة في مصر.

ولفت إلى أن 85% من حالات ختان الإناث يجريها مقدمي الخدمة الصحية؛ من 7 لـ10% ممرضات والباقي أطباء، مشيرًا إلى أن دخول الأطباء في هذه الممارسة وراء تجريمها.
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