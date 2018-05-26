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محمد منظور: الإخوان "ضحكوا علينا".. وتولوا الحكم بكذبة

السبت 26/مايو/2018 - 12:44 ص
محمد منظور: الإخوان ضحكوا علينا.. وتولوا الحكم بكذبة
الدكتور محمد منظور
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد منظور، مؤسس ورئيس "كلنا معاك من أجل مصر"، إنه عندما التحق بالجامعة دخل تحدي مع نفسه أن يحقق أعلى تقدير بالجامعة، وهو ما نجح فيه بالفعل، على الرغم أنه رسب في الثانوية العامة.

وأشار "منظور"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه يرى أن الإخوان "ضحكوا علينا"، معتبرا أن الإخوان تولوا الحكم بكذبة، ولا يستحقون أن يتولوا حكم مصر.
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