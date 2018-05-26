ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رغم اعلان حالة الطوارئ في الأقصر.. طبيب واحد بمستشفى القرنة المركزي

السبت 26/مايو/2018 - 12:56 ص
رغم اعلان حالة الطوارئ في الأقصر.. طبيب واحد بمستشفى القرنة المركزي
صورة أرشيفية
طباعة
طاهر الحساني
 
على الرغم من إعلان الأقصر، رفع حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد إلى القصوى، في العديد من المؤسسات الخدمية، نظرًا للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وبدأت فجر اليوم الجمعة، إلا أن مسؤولي قطاع الصحة لم يعيروا اهتمامًا لهذا الأمر.

وذكر بيان محافظة الأقصر، أنه جرى تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات، التي من شأنها تواجد الأطباء بمختلف الأقسام.

وشهدت مستشفى القرنة المركزي، مساء الجمعة، وصول حالة لطفلة مصابة بتسمم نتيجة تناولها "بيرسول"، الأمر الذي أدى إلى قيام طبيب الطوارئ بعمل الاسعافات اللازمة، وتحويلها لمستشفى الأقصر الدولي.

وأشار بدوي محمد أحد شهود العيان على الواقعة، ومسئول عن القطاع الصحي بإحدى الجمعيات الأهلية بمدينة القرنة، أثناء تواجده بالمستشفى، إلى أن طبيب الطوارئ أخصائي "أنف وأذن وحنجرة"، وقام بعمل اللازم حيال الطفلة من اسعافات أولية، ولكن تم تحويلها إلى مستشفى الأقصر الدولي لمتابعة الحالة من قبل طبيب أطفال أو باطنة، تخوفًا من حدوث مضاعفات نتيجة تناولها هذه الجرعة من السموم.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن عدم وجود عدد أطباء كافي داخل المستشفى، في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى، خير دليل على تقصير المسئولين تجاه أهالي مدينة القرنة، متسائلًا: " لطالما يحدث ذلك في حالة الطوارئ، ما ذا يحدث في الأيام العادية؟".

وطالب، محافظ الأقصر ووزير الصحة بالتدخل الفعلي لحل أزمة مستشفى القرنة المركزي التي يعاني منها الأهالي لغياب الأطباء وترك العمل، في العديد من الأوقات على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 2:10:04 AM