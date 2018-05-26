رغم اعلان حالة الطوارئ في الأقصر.. طبيب واحد بمستشفى القرنة المركزي

على الرغم من إعلان الأقصر، رفع حالة الطوارئ، ودرجة الاستعداد إلى القصوى، في العديد من المؤسسات الخدمية، نظرًا للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وبدأت فجر اليوم الجمعة، إلا أن مسؤولي قطاع الصحة لم يعيروا اهتمامًا لهذا الأمر.



وذكر بيان محافظة الأقصر، أنه جرى تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات، التي من شأنها تواجد الأطباء بمختلف الأقسام.



وشهدت مستشفى القرنة المركزي، مساء الجمعة، وصول حالة لطفلة مصابة بتسمم نتيجة تناولها "بيرسول"، الأمر الذي أدى إلى قيام طبيب الطوارئ بعمل الاسعافات اللازمة، وتحويلها لمستشفى الأقصر الدولي.



وأشار بدوي محمد أحد شهود العيان على الواقعة، ومسئول عن القطاع الصحي بإحدى الجمعيات الأهلية بمدينة القرنة، أثناء تواجده بالمستشفى، إلى أن طبيب الطوارئ أخصائي "أنف وأذن وحنجرة"، وقام بعمل اللازم حيال الطفلة من اسعافات أولية، ولكن تم تحويلها إلى مستشفى الأقصر الدولي لمتابعة الحالة من قبل طبيب أطفال أو باطنة، تخوفًا من حدوث مضاعفات نتيجة تناولها هذه الجرعة من السموم.



وأوضح في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن عدم وجود عدد أطباء كافي داخل المستشفى، في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى، خير دليل على تقصير المسئولين تجاه أهالي مدينة القرنة، متسائلًا: " لطالما يحدث ذلك في حالة الطوارئ، ما ذا يحدث في الأيام العادية؟".



وطالب، محافظ الأقصر ووزير الصحة بالتدخل الفعلي لحل أزمة مستشفى القرنة المركزي التي يعاني منها الأهالي لغياب الأطباء وترك العمل، في العديد من الأوقات على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

