محمد رمضان يقبض على بلطجي قنا فى "نسر الصعيد"









وقام "زين" من ناحية أحرى بمصالحة زوجته "فيروز" التي تجسد دورها الفنانة درة، بعدما غضبت من قرار زوجها بتبني طفل، وأقنعها بأنه قرار صحيح مما جعلها تمتنع عن فكرة السفر إلى القاهرة.



يُذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.













استطاع الضابط "زين القناوي" القبض على أخطر بلطجي بقنا، والمحكوم عليه بـ 180 سنة سجن، نظرًا لارتكابه جرائم قتل، بالاضافة إلى تهديده لسكان القرية وفرضه إتاوات عليهم.بدأت أحداث الحلقة الجديدة بخوض "زين" معركة مع بلطجي هارب وعصابته، انتهت بالقاءه القبض عليه.