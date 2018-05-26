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وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية زادت من 89 إلى 109 خلال الفترة الأخيرة

السبت 26/مايو/2018 - 03:11 ص
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية زادت من 89 إلى 109 خلال الفترة الأخيرة
الدكتور خالد عبدالغفار
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زيادة عدد المستشفيات الجامعية في الفترة الأخيرة من 89 إلى 109 مستشفيات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن منظومة المستشفيات الجامعية تعمل بشكل أكثر من رائع رغم الإمكانيات المالية المحدودة.

وأكد وزير التعليم العالي أنه تم الانتهاء من قانون تنظيم آلية العمل بين المستشفيات الجامعية، متابعا: "أنشأنا مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، واعتماد الشراء المركزي لتعظيم الاستفادة من موازنات المستشفيات الاجتماعية، فضلًا عن دعم المجتمع المدني".
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