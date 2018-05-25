وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية كانت مخطوفة وساحة لتنفيذ أجندات
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:56 م
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية كانت مخطوفة وساحة لتنفيذ أجندات بعينها وهذا تغير العالم الدراسي الحالي، موضحًا أن هذا العام شهد أنشطة رياضية على أعلى مستوى.
وكشف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن العام الدراسي القادم سيشهد رؤية كبيرة لأنشطة رياضية في الجامعات مصاحب لها وجود جماهير وشركات راعية وقنوات تلفزيونية تغطي المباريات بين الجامعات، منوها أن انتخابات اتحاد الطلاب ستعود مجددا.
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