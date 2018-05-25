وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية كانت مخطوفة وساحة لتنفيذ أجندات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية كانت مخطوفة وساحة لتنفيذ أجندات بعينها وهذا تغير العالم الدراسي الحالي، موضحًا أن هذا العام شهد أنشطة رياضية على أعلى مستوى.



