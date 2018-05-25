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وزير التعليم العالي: ما يقرب من 700 ألف طالب يدرسون في المعاهد الخاصة

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:46 م
وزير التعليم العالي: ما يقرب من 700 ألف طالب يدرسون في المعاهد الخاصة
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يقرب من 700 ألف طالب يدرسون في المعاهد الخاصة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الوزارة قامت بتعيين مستشار خاص لشئون المعاهد الخاصة لمتابعة سير الدراسة بها.

ولفت إلى أنه تم تطوير معهد القادة في حلوان ليصبح فخر لكل المنظومة التعليمية بعد أن كان في حال يرثى له، مشيرا إلى أن المعهد يستقبل وفود من الجامعات المصرية والأزهر ودارسين ومحاضرين في كافة مجالات الحياة خاصة السياسية.

وتابع وزير التعليم العالي: " الجامعة ليست مكان للعلم فقط بل لتشكيل وجدان الطالب سياسيا"، موضحا: " كان هناك انفصام في التعليم وما يحدث على أرض الواقع".
المزيد عن: وزارة التعليم العالي المعاهد الخاصة التوك شو أخبار مصر
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