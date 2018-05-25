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"عبد الغفار": أكثر من جامعة مصرية تفوقت على نظيرتها في إنجلترا وأمريكا

الجمعة 25/مايو/2018 - 10:23 م
عبد الغفار: أكثر من جامعة مصرية تفوقت على نظيرتها في إنجلترا وأمريكا
خالد عبد الغفار
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داليا الحسين
 
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتقدم مصر في تصنيف الجامعات، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت لجنة خاصة بالجامعات للعمل على تقدم مصر في التصنيف العالمي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه تم عقد 70 ورشة عمل تحوي على خبراء، مؤكدا أن الجامعات المصرية تفوقت في تصنيف أشهر الهيئات لترتيب الجامعات دولية.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 19 هيئة ومنظمة منوطة بتصنيف الجامعات، لافتا أن أكثر من جامعة مصرية تفوقت على جامعات إنجليزية وأمريكية في تصنيف الجامعات.

وتابع: "بعض التخصصات مثل الصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم الأساسية تم تصنفها ضمن أهم وأعلى 400 تخصص على مستوى العالم من أكثر من 20 ألف تخصص".
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