الطاقة الروسية: دول أوبك + تصل إلى حل وسط في تخفيف الصفقة

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن دول أعضاء اتفاق خفض إنتاج النفط أوبك+ ستتوصل إلى حل وسط في مسألة تخفيف الصفقة.





وقال نوفاك، إن دول أوبك+ ستتوصل إلى حل وسط في تخفيف خفض الإنتاج، وشدد نوفاك، على أن المشاركين في الصفقة مهتمون بأسعار عادلة للنفط".





يذكر أن منظمة أوبك، ودول من خارجها، كانت قد توصلت في اجتماعها، يوم 30 نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.



