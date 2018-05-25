الطاقة الروسية: دول أوبك + تصل إلى حل وسط في تخفيف الصفقة
الجمعة 25/مايو/2018 - 10:16 م
أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن دول أعضاء اتفاق خفض إنتاج النفط أوبك+ ستتوصل إلى حل وسط في مسألة تخفيف الصفقة.
وقال نوفاك، إن دول أوبك+ ستتوصل إلى حل وسط في تخفيف خفض الإنتاج، وشدد نوفاك، على أن المشاركين في الصفقة مهتمون بأسعار عادلة للنفط".
يذكر أن منظمة أوبك، ودول من خارجها، كانت قد توصلت في اجتماعها، يوم 30 نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك، ومن خارجها، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.
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