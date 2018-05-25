الأنبا مكاريوس لأسر الشهداء: وضعتم الإيمان بداخل أبنائكم

قدم الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بإيبارشية المنيا، الشكر لأسر شهداء حادث طريق الأنبا صموئيل المعترف، الذين استشهدوا العام الماضي، إثر الهجوم الإرهابي، في الذكري السنوية الأولى.





وأضاف الأنبا مكاريوس، خلال كلمته، اليوم في احتفالية نقل رفات الشهداء لمزار خاص بكنيسة العذراء بدير الجرنوس، أننا نشكرهم لأنكم وضعتم فيهم هذا الإيمان وهذه الشجاعة، لأنهم لما خيروهم بين القتل وإنكار الايمان قرروا أن يقتلوا من أجل الإيمان، وهذا من نتاج التربية ومخزون الإيمان.





كان الآلاف من أهالي قرية دير الجرنوس والقرى المجاورة لها قد شاركوا في موكب الشهداء الذين تم نقل جثامينهم من الصناديق الخاصة بهم إلى أنابيب رفات، وامتد الموكب لمسافة تزيد عن كيلو ونصف المتر.



