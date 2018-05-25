كواليس الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام في لوكيشن "عوالم خفية".. وبشرى: "عاوزة أبوس" (فيديو)





حضر الحفل العديد من الفنانين أبرزهم ابنه المخرج رامي إمام، والفنان محمد ثروت ومحمود حجازي، وبشرى، التي قالت بطريقتها الكوميدية: "أنا ما بوستش عاوزة أبوس"، في إشارة إلى محبتها للزعيم وتهنئته بعيد ميلاده.





مسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب.





احتفلت أسرة مسلسل "عوالم خفية" بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، بطل المسلسل، حيث أحضر صناع المسلسل "تورتة" بحجم كبير وقام الزعيم بإطفاء الشموع والتعبير عن سعادته بما فعله أصدقائه فقال: "سعيد بما قدمتومه وسنستمر في العمل سويًا العام المقبل.