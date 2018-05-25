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يوسف زيدان يعلن إلغاء أمسيته الرمضانية في الكويت دون أسباب

الجمعة 25/مايو/2018 - 08:59 م
يوسف زيدان يعلن إلغاء أمسيته الرمضانية في الكويت دون أسباب
يوسف زيدان
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شيماء عطية
 
أعلن المفكر والكاتب الدكتور يوسف زيدان عن إلغاء الأمسية الرمضانية "الأفق الروحي للإنسانية" والتي كان من المقرر إقامتها اليوم بدولة الكويت، دون إبداء أسباب.

وكتب "زيدان" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "محاضرتي بالكويت الليلة، تم الغاؤها"، ثم أعلن عن عودته في تدوينة أخرى، جاء فيه: "سأعود إلى مصر ، على أول طائرة تُقلع إليها من الكويت".
يوسف زيدان يعلن إلغاء أمسيته الرمضانية في الكويت دون أسباب
يوسف زيدان يعلن إلغاء أمسيته الرمضانية في الكويت دون أسباب
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