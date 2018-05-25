أرقام المونديال (60)| حقائق رقمية عن منتخب البرتغال وتاريخ مشاركاته في كأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.



- حقائق عن منتخب البرتغال وتاريخ مشاركاته في كأس العالم:-

1- تأسس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عام 1914، وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1923، و أول مباراة دولية لمنتخب البرتغال كانت في عام 1921 وخسرتها أمام إسبانيا 1–3، بينما أكبر فوز له كان في عام 1994 على ليختنشتاين 8–0، وأقسى خسارة كانت عام 1947 على يد إنجلترا 0–7.





2- تأهل منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم 2018 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال برصيد 27 نقطة، ويلعب المنتخب البرتغالي في مونديال روسيا ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات (أسبانيا – المغرب – إيران).





3- شارك منتخب البرتغال 6 مرات سابقة في نهائيات كأس العالم، أول مشاركة له بالبطولة كانت عام 1966، وآخر مشاركة كانت في مونديال البرازيل 2014، وصل المنتخب البرتغالي مرتين للدور نصف النهائي، وأفضل إنجازاته الحصول علي المركز الثالث في بطولة 1966.





4- لعب منتخب البرتغال 26 مباراة في مشاركاته السابق بكأس العالم، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر 9 مباريات، سجل 43 هدف واستقبل 29 هدف.





5- يقود المنتخب البرتغالي المدرب فرناندو سانتوس (63 عامًا) والذي تولي قيادة الفريق عام 2014 بعد فترة تدريب ناجحة مع المنتخب اليوناني قاده خلالها إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأوروبية 2012 ودور الـ16 في مونديال البرازيل 2014، و دخل هذا المدرب المولود في لشبونة التاريخ عندما قاد البرتغال إلى أول لقب له في كأس الأمم الأوروبية عام 2016 ومن ثم رافقه في رحلة التأهل إلى روسيا 2018، وقاد "سانتوس" المنتخب البرتغالي في 48 مباراة، فاز في 33 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 10 مباريات.





6- كريستيانو رونالدو بالتأكيد أفضل لاعب في منتخب البرتغال وأخطر عناصر الفريق، ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي وريال مدريد الاسباني، وشارك مع البرتغال في 149 مباراة دولية وسجل 81 هدف، ومن العناصر المميزة أيضًا في صفوف البرتغال الثنائي برونو ألفيس لاعب رينجرز وأندريه سيلفا لاعب الميلان.





7- يحتل منتخب البرتغال المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي.





8- تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغالي (483.95 مليون جنيه استرليني)