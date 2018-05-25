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اندلاع حريق في سجن بتتارستان الروسية

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:57 م
اندلاع حريق في سجن بتتارستان الروسية
أرشيفية
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أعلن مصدر في خدمات الطوارئ في جمهورية تتارستان، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق في ملحق وورشة للنجارة في سجن بمدينة الميتييفسك، في تتارستان، على مساحة تقدر بنحو 2.5 ألف متر مربع.

وقال المصدر، شبت النيران في السجن الإصلاحي رقم 8، واحترقت مبان ملحقة لأعمال البناء وورشة للنجارة على مساحة 2.3 ألف متر مربع.

وأضاف المتحدث، أنه "تم الإعلان عن إخماد الحريق في 19.10، وتم احتواء مساحته إلى 1.1 ألف متر مربع".

وأشار المتحدث إلى عدم وجود حلات إصابة في السجن قائلاً: " لا يوجد أشخاص مصابون، ويتم توضيح أسباب وملابسات اندلاع الحريق.
المزيد عن: ضحايا الحريق سجن روسيا حريق تتارستان الجمهورية الروسية
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