الجزيرة المطروحي يعلن عن جهازه الفني الجديد بالممتاز "ب"

أعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة بمطروح برئاسة حمدي حفيظ جميعي، جهازه الفني للفريق الأول لكرة القدم والذي ينافس بالمجموعة الثالثة للدوري الممتاز ب للمرة الأولى في تاريخه.

وشهد تشكيل الجهاز الفني والإداري للجزيرة وجود كل من:

المدير الفني "كرم جابر"

مدير الكورة "علي ذاكي"

المشرف العام "إبراهيم صلاح"

المدرب العام "أحمد إبراهيم"

المدرب المساعد "مصطفى بديوي"

مدرب حراس المرمى "محمود نبيه"

المدير الإداري "عاطف كمال".

ويبدأ الفريق المطروحي فترة الإعداد للموسم الجديد 1 يونيو المقبل بالإسكندرية.

يذكر أن الجزيرة يستهل مبارياته بالدوري هذا الموسم بمواجهة النادي الأوليمبي الأربعاء 4 أغسطس على ملعب الأخير عز الدين يعقوب.