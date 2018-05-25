مارسيلو: ليفربول ليس صلاح فقط

تحدث الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن خطته لمواجهة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا السبت بالعاصمة الاوكرانية "كييف".

وأوضح مارسيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "ليفربول ليس صلاح فقط، بل يضم نجوم أخرين مثل فيرمينو وماني الذين يمكنهم صناعة الفارق في النهائي".

وتابع: "في المباراة النهائية لا يمكنك التركيز على لاعب معين، لا يمكننا التفكير في أي لاعب، لأن أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة النهائية"، مؤكدًا علي جاهزية فريقه للفوز باللقب القاري.

وواصل: "الجميع يجتهد في التدريبات وكنا ممتازين ونستعد جيدًا للنهائي، ولن نغير أي شيء عما نفعله عادة، والاهم حاليًا تقديم كل شيئ في المباراة للفوز باللقب، وننسي إنجازات الماضي، هدفنا الرئيسي حصد لقب دوري الأبطال 2018".