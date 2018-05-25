بعد نجاح "ابن أبويا".. مدحت صالح يغني "حضن حنين" لـ ياسر جلال ونور (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل "رحيم" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أغنية "حضن حنين"

غناء النجم مدحت صالح، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع : خالد عز وذلك بعد نجاح أغنية "ابن أبويا".





"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.



