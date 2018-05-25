عاجل.. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح والصيام في نهائي دوري الأبطال

أكد يورجن ‏كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، أن أي مدرب لا يهتم بمقارنة اللاعبين، مثل مقارنة صلاح بميسي ورونالدو، وأنه يريد أن يقوم الفرعون بعمل جيد في لقاء الغد.

ويلتقي ليفربول مع نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، على ملعب كييف الدولي، في العاصمة الأوكرانية.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: "رونالدو وميسي يستحقان مدحهما لأنهما كانا على هذا المستوى لسنوات عديدة، وسنرى إمكانيات صلاح لقد كان موسمه مثيرًا ورائعًا، وسنرى في السنوات القادمة إذا تكرر ذلك".

وتابع‏: " لا أعلم إذا كان سيصوم صلاح أم لا، والدين شيء خاص، وليس هناك ما أقوله، ولو تراه في التدريب، إنه مليء بالطاقة بشكل عظيم".