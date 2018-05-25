ضبط شخصين وبحوزتهما 80 طربة حشيش و500 قرص كبتاجون مخدر بالجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين خطرين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى .. وهما كلاً من:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين خطرين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى .. وهما كلاً من:

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة البدرشين بالسيارتين رقمى ( ج د 3431 ، ب هـ 7586 ) .. وبحيازتهما الآتى:

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة البدرشين بالسيارتين رقمى ( ج د 3431 ، ب هـ 7586 ) .. وبحيازتهما الآتى:

مبلغ مالى قدره ( 26 ألف جنيه ) ، عدد ( 3 ) هواتف محمولة

مبلغ مالى قدره ( 26 ألف جنيه ) ، عدد ( 3 ) هواتف محمولة