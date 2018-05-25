ضبط شخصين وبحوزتهما 80 طربة حشيش و500 قرص كبتاجون مخدر بالجيزة
الجمعة 25/مايو/2018 - 04:07 م
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين خطرين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى .. وهما كلاً من:
1. ظافر . م . ع – مواليد 1983 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة.
2. علاء . م . ع – مواليد 1985 – عاطل – ومقيم بذات العنوان – سبق إتهامه فى قضية مخدرات.
عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما فى كمين أعد لهما بدائرة مركز شرطة البدرشين بالسيارتين رقمى ( ج د 3431 ، ب هـ 7586 ) .. وبحيازتهما الآتى:
عدد ( 80 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (8 كيلو جرام)
عدد ( 500 ) قرص مخدر لعقار الكبتاجون
عدد ( 3 ) فرد خرطوش عيار 12مم
طبنجة عيار 9مم
عدد ( 27 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة
مبلغ مالى قدره ( 26 ألف جنيه ) ، عدد ( 3 ) هواتف محمولة
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.
من ناحية أخرى وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية - من ضبط المدعو/عثمان . م . ع – مواليد 1985 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية .. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة أجا مستقلاً دراجة ناري بدون لوحات .. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 120جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
المزيد عن: اخر اخبار مصر اخبار مصر اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث