‏وزيرة الهجرة تشارك في إفطار إحدى خيم مبادرة "فطارنا مع أهالينا" الأحد المقبل

‏‎تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الأحد المقبل، بمائدة إفطار إحدى خيم مبادرة "فطارنا مع أهالينا" والتي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".





‏‎وقد تمت إقامة الخيمة الرمضانية من مساهمات السيد عماد الصيرفي والسيد حاتم أحمد من المصريين المقيمين بدولة الإمارات، والسيدة جاكلين سعد والسيدة هالة سالم والسيد طارق سليمان من المصريين المقيمين بولاية نيويورك الأمريكية، والدكتور ثروت قادس من المصريين المقيمين بألمانيا.





ومن جانبها، أثنت وزيرة الهجرة على هذه المساهمات والشعور الراقي لدى المصريين تجاه بلدهم، مؤكدة أن هذه هي روح المصريين بالخارج، والتي تتجلى بوضوح في المشاركة بالمناسبات الوطنية والدينية وفي كافة التحديات التي تواجه وطنهم.



