مدرب ألمانيا عن محمد صلاح: مفاجأة الموسم وأحدث الفارق





أشاد يواخيم لوف المدير الفنى للمنتخب الألمانى بنجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح ووصفه بأنه "مفاجأة الموسم الكبرى".





وقال لوف في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "إنه ليس هدافا قويا فحسب، بل أيضا لاعب كرة قدم جيد حقا، ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب، مدينان كثيرا لصلاح، إنه عام رائع بالنسبة له".





وأضاف: "في هذا العام، هناك لاعبون قلائل للغاية أحدثوا هذا الفارق مثل صلاح".





يذكر أن صلاح أحرز في الدوري الإنجليزي الممتاز 32 هدفا خلال 38 مباراة وسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.



