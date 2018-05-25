تعرفي على فوائد الثلج بالنسبة للثديين



1- من الممكن اللجوء إلى الثلج من أجل تصغير الصدر من خلال تدليك الصدر من خلال مكعبات الثلج بعد الاستحمام على الفور.



2- كما من الممكن اللجوء إلى الثلج كبلسم يتم من خلاله تنعيم الصدر بشكل كبير.



3- كما أن الكثير من التجارب قد أكدت على أن تدليك الصدر من خلال الثلج بشكل يومي يساهم بشكل كبير في جعل الصدر مشدودا أكثر مما كان عليه في الوقت السابق.



4- كما يعد تدليك الصدر من خلال الثلج من بين الأشياء الهامة جدا والتي تحفز هرمونات الصدر على تصغير الصدر وجعله يظهر مشدود بشكل أفضل.





فوائد الثلج العامة:



بالطبع فإن فوائد الثلج لا تتوقف على الجمال فقط والحصول على صدر صغير أو مشدود ولكن يوجد الكثير من الفوائد الأخرى في الثلج والتي من بينها ما يلي:



1- من الممكن أن يتم التخلص من الشوائب أو العلامات التي تظهر على السجاد نتيجة لوضع الأثاث على السجاد أطول فترة ممكنة، حيث يتم من خلال الثلج إرجاع السجاد لما كان عليه خلال الوقت السابق من خلال وضع مكعب من الثلج على تلك المنطقة حتى يذوب تماما.



2- كما يعد من الأشياء الطبيعية التي تؤثر بشكل كبير على ظهور حب الشباب على البشرة الدهنية، فيتم تدليك البشرة من خلال مكعبات الثلج وبالتالي فن تلك المكعبات تعمل على إغلاق المسام ومنع تكون الحبوب على المدى البعيد.



3- كما تتمكن ربات البيوت من التخلص من العلكة التي توجد على الملابس من خلال الثلج.



4- الثلج مفيد جدا في تنشيط الدورة الدموية في البشرة والتخلص من مشاكل الترهلات وتجاعيد الوجه.



5- الثلج من الأشياء الطبيعية المفيدة جدا في المحافظة على صحة القلب.



6- من الممكن المحافظة لأطول فترة ممكنة على الأعشاب والخضروات وكذلك الفاكهة من خلال حفظها في مكعبات الثلج.



وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة السابق ذكرها عن الثلج ومدى تأثيره على الصحة والجمال ولكن يوجد له بعض من الأضرار التي من الممكن أن تتسبب في مشاكل لصحة الإنسان، ومن بين الأضرار التي يتسبب بها الثلج ما يلي:



1- أن تناول الثلج بشكل مباشر من الممكن أن يؤدي إلى تدمير الأسنان ومن الممكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث تكسير بها.



2- كما أنه من الممكن أن يعاني المريض من ألم في الفك والتهابات ونزيف في اللثة نتيجة لتناول الثلج.



3- كما يعد الثلج من الأشياء الطبيعية المضرة جدا على صحة من يعاني من حساسية في الصدر لذا لابد من عدم تناول الثلج بشكل مباشر لمن يعاني من الكثير من المشاكل سواء في الجهاز التنفسي أو حتى أمراض اللثة والأسنان لضرره البالغ عليهم.



للثلج الكثير من الفوائد والاستخدامات والتي من بينها الفوائد الخاصة بالثلج بالنسبة للثديين وهي عبارة عن: